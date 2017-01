Am Freitag ist der Euro weiter gefallen: Der Kurs lag am Morgen unter 1,07 US-Dollar. Mit Spannung wird das Treffen der britischen Premierministerin Theresa May mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump erwartet.

Der Kurs des Euro ist am Freitag gesunken und weiter unter die Marke von 1,07 US-Dollar gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0666 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...