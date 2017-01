CUPERTINO (IT-Times) - Apple spielt im aufstrebenden indischen Smartphone-Markt bislang keine große Rolle. Dennoch gelang dem Mac-Hersteller mit dem iPhone 7 ein Achtungserfolg in Indien. So konnte Apple im Vorjahr rund 2,5 Millionen iPhones in Indien verkaufen, so die Marktforscher aus dem Hause Counterpoint....

Den vollständigen Artikel lesen ...