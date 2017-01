HAMBURG (dpa-AFX) - Die HSH Nordbank hat sich von Altlasten in Höhe von 1,64 Milliarden Euro getrennt. Damit sei sie auf dem Weg zum Verkauf einen weiteren Schritt vorangekommen, heißt es in einer am Freitag in Hamburg verbreiteten Mitteilung der Bank. Bei den Krediten handelte es sich um Flugzeugfinanzierungen und Gewerbeimmobilien, die an eine australische Investmentbank und ein US-Institut verkauft wurden. Dazu kommen Einzelverkäufe an weitere Investoren und Tilgungen. Schiffskredite konnte die HSH Nordbank in der aktuellen Marktlage nicht platzieren. Die Bank darf nach den Vereinbarungen mit der EU Kredite im Nennwert von 3,2 Milliarden Euro am freien Markt verkaufen und hat dieses Volumen damit erst zur Hälfte ausgeschöpft./egi/DP/stb

