Pavel A. Prinko übernimmt per 24. Februar 2017 die Leitung der

ukrainischen Vetropack-Tochtergesellschaft JSC Vetropack Gostomel. Er

folgt damit auf Andriy Girnyk, der das Unternehmen über 13 Jahre lang

geleitet hat und nun in den wohlverdienten Ruhestand tritt.



Andriy Girnyk führte das ukrainische Glaswerk bereits vor der

Übernahme durch Vetropack im Jahr 2006 und war massgebend für die

erfolgreiche Integration in die Vetropack-Gruppe verantwortlich. Der

studierte Chemiker hat Vetropack Gostomel durch wirtschaftlich

schwierige Zeiten geführt und zum modernsten und grössten Glaswerk

der Ukraine gemacht. Es beschäftigt heute 630 Mitarbeitende und

erwirtschaftet einen Nettoumsatz von UAH 1'345.5 Mio. (Stand Ende

2015).



«Andriy Girnyk hat tragfähige Brücken zwischen der ukrainischen

und Schweizer Unternehmenskultur gebaut, ohne die wir die gemeinsamen

Ziele kaum erreicht hätten. Wir danken ihm für die langjährige, gute

Zusammenarbeit und wünschen Ihm für seinen neuen Lebensabschnitt

alles Gute», erklärt Claude C. Cornaz, CEO der Vetropack-Gruppe.



Mit der Ernennung von Pavel A. Prinko zum neuen Geschäftsleiter

folgt der Verwaltungsrat der Vetropack-Gruppe seiner Strategie des

lokalen Managements. Pavel A. Prinko ist gebürtiger Ukrainer und

besitzt umfassende Erfahrung in der US-amerikanischen Verpackungs-

und Glasindustrie. Zudem ist er ein fundierter Kenner des

ukrainischen Markts. Zur Vorbereitung auf seine neue Funktion hat er

im Laufe des letzten Jahres die Vetropack-Gruppe sowie Vetropack

Gostomel vertieft kennengelernt.



«Mit Pavel A. Prinko haben wir einen Nachfolger für Andriy Girnyk

gefunden, der gemeinsam mit seinem Management-Team die solide Basis

des ukrainischen Geschäftsbereichs weiter ausbauen wird», ist Claude

R. Cornaz überzeugt.



