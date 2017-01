Sigmar Gabriel (SPD) wird offenbar in seiner ersten Woche im Amt des Außenministers in die USA fliegen. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Informationen aus Regierungskreisen.

Demnach fliegt Gabriel nach Washington D.C. und nach New York. In der US-Hauptstadt werde er nach derzeitiger Planung US-Vize-Präsident Mike Pence und den designierten US-Außenminister Rex Tillerson treffen, in New York werde Gabriel die Vereinten Nationen besuchen, berichtet die Zeitung weiter. Bereits am Samstag, dem Tag nach der Amtsübernahme, wird Gabriel nach Frankreich reisen. Dort wird er sich mit seinem Amtskollegen Jean-Marc Ayrault treffen.

Die Reise gleich zu Beginn seiner Amtszeit soll ein Signal für die Bedeutung der Länderfreundschaft sein.