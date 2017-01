Berlin (ots) - Simplaex, die revolutionäre Peer-to-Peer-Plattform für Game-Developer, bietet ab sofort Zugriff auf 150 Millionen Player. Ein wichtiger Meilenstein, den das Berliner Start-up, das Game-Marketing von Grund auf umkrempeln möchte, keine neun Monate nach Gründung erreichte.



Gemeinsam mit einigen der weltweit führenden Game-Anbieter konzentriert sich Simplaex auf zwei zentrale Grundpfeiler des branchenweiten Geschäftsmodells: Die Gewinnung neuer Spieler - und wie man diese monetisiert. Dabei setzt die bahnbrechende Simplaex-Technologie nicht auf traditionelle Game-Marketing-Methoden, sondern liefert Entwicklern direkten Zugang zu einem transparenten, effizienten Player-Markt.



"Das schiere Interesse und Wachstum hat uns überwältigt", so Jeffry van Ede, CEO und Mitgründer von Simplaex. "Wie so oft im Leben war es auch hier eine Frage des Timings. Wir haben unseren Markt genau zum richtigen Zeitpunkt eröffnet - als der Entwicklerfrust über bestehende Marketingsysteme seinen Höhepunkt erreichte."



Immer mehr Entwickler sind dabei - und lassen die Spielerzahlen rasant in die Höhe schießen, sodass Simplaex die 150-Millionen-Grenze ganze sechs Monate früher als erwartet knacken konnte. Das aktuelle Ziel des Start-ups: 500 Millionen Spieler in 2017.



Bestechend einfaches Game-Marketing



Da Simplaex ausschließlich mit Daten aus erster Hand und einem eigenen Echtzeit-Bidding-Tool arbeitet, können Player mit bestimmten Profilen oder Gaming-Vorlieben hier gezielt angesprochen werden. Ganz ohne Vermittler, Fakes oder sonstige Reibungsverluste.



Neben optimaler Unterstützung bei der Suche nach neuen Spielern können unsere hochentwickelten Personalisierungs-Tools die Player-Bindung steigern oder eingeschlafenes Interesse wieder wecken. So erschließt Simplaex auch neue Einnahmequellen, z. B. über die Reaktivierung von Gamern. Das Beste daran? All dies funktioniert ganz ohne In-App-Werbung - der Cashflow steigt also ohne die Nachteile, die Werbung im Game sonst mit sich bringen kann.



Simplaex ist völlig transparent und lässt sich auch ohne SDK leicht integrieren: eine innovative, überzeugende Alternative zum aktuellen Digitalmarketing. Viele der Top-50-Game-Entwickler sind bereits an Bord.



www.simplaex.com



OTS: Simplaex GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/123097 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_123097.rss2



Pressekontakt: Jeff van Ede