FÜRTH/GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Modellbahnhersteller Märklin kommt beim Umsatz nur langsam voran. Für das Geschäftsjahr 2016/2017, das am 31. März endet, rechnet Firmenchef Florian Sieber mit einem Umsatz von 97 Millionen Euro, teilte er im Vorfeld der Nürnberger Spielwarenmesse in Fürth mit. Das wäre lediglich ein Plus von einer Millionen im Vergleich zum Jahr davor. Nach der Märklin-Übernahme hatte er noch das Ziel eines jährlichen Umsatzwachstums von rund fünf Millionen Euro ausgegeben.

Das Unternehmen sei dennoch profitabel, sagte Sieber. Zur Höhe des Gewinns äußerte er sich aber nicht. Der Modellbahnersteller gehört seit März 2013 einer von ihm und seinem Vater Michael Sieber gegründeten Familien-GmbH. Michael Sieber ist zugleich Inhaber und Chef des Fürther Spielwarenkonzerns Simba Dickie ("Bobby-Car")./kts/DP/stb

