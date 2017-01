DAX - Konsolidierung Richtung 11.800

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

Der DAX® startete in den vergangenen 24 Stunden die gestern avisierte "längere Konsolidierungsphase". Im Zuge dieser Konsolidierung der jüngsten Kursgewinne driftete das deutsche Börsenbarometer wieder in Richtung 11.800 Punkte-Marke ab.

Im Bereich 11.800 Punkte ist aus technischer Sicht nun zunächst wieder mit verstärktem Kaufinteresse und neuen Avancen in Richtung 11.900 zu rechnen. Nach der jüngsten 300 Punkte-Rally ist jedoch eine zeitlich und preislich ausgedehnte Korrekturfortsetzung nahezu ebenso plausibel. Wer sich gegen die Unterstützung bei 11.800 Punkten long positionieren möchte, sollte daher unbedingt eine enge Verlustabsicherung berücksichtigen. Ein Rutsch unter 11.780 Punkte könnte Anschlussverkäufe in Richtung 11.690 Punkte auslösen. Oberhalb von 11.780/11.800 bleiben jedoch kurzfristig die Bullen im Vorteil. Am Nachmittag um 14:30 Uhr ist das US-BIP zu beachten. Allen Lesern ein Schönes Wochenende!

DAX® in Punkten Stundenchart : 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.01. bis 27.01.2017 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

