Ende März soll die Sparte eigenständig werden, wie das Unternehmen am Freitag in Tokio mitteilte. Toshiba braucht wegen Problemen seines US-Atomkraftwerksbauers CB&I Stone & Webster Geld. Auf die Japaner kommen wegen schwacher Geschäfte möglicherweise Abschreibungen in Milliardenhöhe zu - nach Informationen der Nachrichtenagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...