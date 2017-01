Frankfurt (ots) - Mit einer Auswahl von Partnern der wibutler alliance zeigt die Smart Home Lösung wibutler gewerkeübergreifende Hausautomation auf der ISH in Frankfurt. Vom 14.-18. März stehen verschiedene aktuelle Anwendungen im Vordergrund, welche die Möglichkeiten des Smart Homes live erlebbar machen (Halle 10.3, Stand C69).



Die Smart Home Lösung präsentiert gemeinsam mit Partnern der wibutler alliance zahlreiche Szenarien: von smarter Zutrittskontrolle und Kameraüberwachung, über Leckageschutz, kontrollierte Wohnraumlüftung bis hin zur Heizungsregelung, die sowohl Einzelraumregelung als auch die Vorlauftemperaturregelung umfasst.



Gemeinsam mit den folgenden wibutler alliance Partnern präsentiert die Smart Home Lösung vernetzte Haustechnik:



Afriso



Das Familienunternehmen AFRISO ist ein Kompetenzführer im Bereich Sicherheit rund um Heizung und Tankanlagen. AFRISO Smart Home Sensoren sorgen für mehr Sicherheit, Wohnkomfort und gutes Raumklima in Gebäuden.



ASSMANN



Assmann Electronic GmbH ist Hersteller und Distributor von hochwertigen Produkten in den Bereichen Netzwerk-Infrastruktur und Computerzubehör.



BEGA



BEGA produziert hochwertige Leuchten für fast alle Bereiche der Architektur. BEGA Control ist eine leistungsstarke Lösung für die intelligente Steuerung von Licht und Gebäudetechnik.



HORA



Seit 50 Jahren entwickelt und produziert HORA Regelventile und darauf abgestimmte Stellantriebe, die sich durch eine herausragende Zuverlässigkeit auszeichnen und ein Maximum an Wirtschaftlichkeit und Prozessqualität garantieren.



Maico



Zum Produktportfolio des Familienunternehmens zählen insbesondere effiziente Kleinraumventilatoren, Einzel- und Zentralentlüftungsanlagen sowie mobil steuerbare Wohnungslüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung.



NodOn



Nodon ist ein französisches Start-Up Unternehmen, das sich auf Smart Home und Hausautomationsgeräte, wie z.B. Schaltersysteme, spezialisiert hat.



Oventrop



Einer der führenden europäischen Hersteller von Armaturen, Reglern und Systemen für die Haustechnik mit umfangreichem Sortiment in den Bereichen Heizung, Sanitär und Industrie.



Permundo



Permundo ist Hersteller sehr leistungsstarker Smart Home Komponenten, die aufgrund ihrer kleinen Größe und der eingebauten Konfigurationsintelligenz besonders einfach und schnell zu montieren sind.



Remeha



Mit hoch effizienten Gas-Brennwertgeräten zählt Remeha seit Jahren zu den führenden Anbietern in diesem Marktsegment.



Resol



Das RESOL-Portfolio beinhaltet Solar-, Frischwasser- und Heizungsregler, Solarstationen, Zubehör, Visualisierungs- und Überwachungs-Apps.



SYR



Hans Sasserath GmbH & Co. KG Weltweit steht die SYR Hans Sasserath GmbH & Co. KG für innovative und hochwertige Systemlösungen rund um das Trinkwasser- und Heizungswassermanagement.



TBS



Touchless Biometric Systems bietet flexible, funktionale Hardware und Software zur Zutrittskontrolle und Zeiterfassung.



Wilo



Die Wilo Gruppe ist einer der weltweit führenden Hersteller von Pumpen und Pumpensystemen für die Heizungs-, Kälte- und Klimatechnik sowie für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und -reinigung.



Winkhaus



Winkhaus überzeugt seine Kunden seit über 160 Jahren mit innovativen Produkten der intelligenten Fenstertechnik, Türverriegelungen und Zutrittsorganisation.



WOLF



Die WOLF GmbH ist bedeutender Hersteller für Klimatechnik und europaweit ein führender Systemanbieter für Heizung, Klima- und Solaranlagen.



Über wibutler



wibutler ist eine herstellerunabhängige Smart Home Lösung, die den Alltag von Menschen erleichtert. Ausgestattet mit multiplen Funkstandards, verknüpft wibutler Produkte unterschiedlicher Hersteller, Branchen und Funkstandards und macht das gesamte Haus über eine einzige App zentral steuerbar. Die Plattform mit offenem Systemgedanken ist ein Produkt der iEXERGY GmbH, die 2012 als Ausgründung der FH Münster entstand. Heute unterstützt das Unternehmen Hersteller verschiedener Branchen bei der Integration ihrer Produkte in die wibutler-Systemwelt.



