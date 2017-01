Pullach (ots) - Martin und Christoph Schoeller, geschäftsführende Gesellschafter der Schoeller Gruppe, Pullach, Deutschland, prüfen aktuell Akquisitionsmöglichkeiten im Bereich Transportbehälter und -paletten. Zur Finanzierung des stetigen Wachstums der Schoeller Gruppe hat man immer wieder mit Finanzpartnern als Co-Investoren zusammengearbeitet. JP Morgan ist Finanzpartner von Schoeller Allibert.



In den letzten 20 Jahren übernahm Schoeller bereits eine Reihe von Wettbewerbern wie Berolina, Wavin, Arca (Perstorp) und Linpac Allibert.



Die Schoeller Gruppe beabsichtigt nicht, ihre Anteile an der Schoeller Allibert Group BV zu verkaufen. Die Beteiligung an Schoeller Allibert ist das Kerngeschäft der Schoeller Gruppe, die verschiedene Tochtergesellschaften und Joint Ventures im Bereich Verpackung, Logistik, Immobilienentwicklung und Kommunikationstechnologie betreibt sowie ein Portfolio von Direktbeteiligungen und liquiden Anlagen hält.



Pressekontakt: Schoeller Group GmbH Martin Schoeller martin.schoeller@schoeller.org Tel. +49-89-55277 100 www.schoellergroup.com www.schoellerallibert.com