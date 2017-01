Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag kaum verändert eröffnet. Dem Börsenaufschwung der laufenden Woche sei vorläufig die Luft ausgegangen, heisst es im Handel. Dies habe sich bereits am Vorabend an der Wall Street gezeigt. Dort setzte der Dow Jones den Rekordlauf zwar fort, allerdings nur in kleinen Schritten. In der Schweiz verlieren die Titel der UBS nach der Zahlenvorlage und den eigentlich positiven Vorzeichen im vorbörslichen Geschäft nun kräftig an Wert.

Den Märkten fehlten derzeit die nötigen Impulse für Anschlusskäufe, heisst es im Handel weiter. Neue Impulse könnten am frühen Nachmittag die BIP-Daten aus den USA zum vierten Quartal liefern. Zudem werden auch noch Angaben zu den US-Auftragseingängen oder zum Konsumentenvertrauen erwartet. Zuletzt hat der Konjunkturoptimismus mit der Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten und den damit verbundenen Ankündigungen zur Infrastruktur- und Steuerpolitik zugenommen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 9.30 Uhr 0,04% höher bei 8'409,00 Punkten. Damit steuert der SMI auf ein kräftiges Wochenplus von derzeit 1,6% zu. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,15% auf 1'345,79 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) steigt leicht um 0,05% auf 9'179,56 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...