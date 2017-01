Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen von 2140 auf 2430 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr habe die durchschnittliche Analystenerwartung (Konsens) solide übertroffen, schrieb Analyst Javier Gonzalez Lastra in einer Studie vom Freitag. Er hob seine Schätzungen für das Gewinnwachstum des Spirituosenherstellers ohne Zukäufe in allen Regionen an. Dies werde allerdings zum Teil wieder durch leicht rückläufige Schätzungen bei den Wechselkursen ausgeglichen./ck/zb

ISIN: GB0002374006