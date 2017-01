Aufgedreht! Die KTM Industries AG, die mehrheitlich an der Anleihe-Emittentin KTM AG beteiligt ist, erzielt im Geschäftsjahr 2016 ihr sechstes Rekordergebnis in Folge und steht damit so gut da wie noch nie in der Unternehmensgeschichte. Gemäß vorläufiger Zahlen konnte KTM Industries im Geschäftsjahr 2016 einen Rekordumsatz von 1,34 Milliarden Euro (+10 Prozent gegenüber dem Vorjahr) sowioe ein EBIT von 122,3 Millionen Euro (+8 Prozent) einfahren. Das vorläufige Ergebnis nach Steuern erhöhte sich von 65,0 auf 83,8 Millionen Euro (+29 Prozent).

Vorläufige Kennzahlen 2016 der KTM Industries Gruppe (konsolidiert)Ertragskennzahlen 2015 2016 Vdg. in % Umsatz mEur 1.223,6 1.343,0 10% EBITDA mEur 178,4 198,4 11% EBIT mEur 112,9 122,3 8% Ergebnis nach Steuern mEur 65,0 83,8 29% Ergebnis ...

