FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind am Freitag mit Verlusten in den Handel gestartet. "Wir haben gestern bereits gesehen, dass die Aufwärtsbewegung etwas an Schwung verloren hat", beschreibt ein Aktienhändler die aktuelle Lage. Die Börsen in Südeuropa hätten am Vortag bereits zur Schwäche tendiert, der Zinsspread der Peripherie sei gegenüber Bundesanleihen leicht auseinander gelaufen. Der DAX verliert im frühen Handel 0,2 Prozent auf 11.829 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es etwas mehr um 0,3 Prozent auf 3.308 nach unten - ursächlich sind hier kräftigere Abgaben im Bankensektor von 0,9 Prozent.

"Ich gehe davon aus, dass sich die Investoren vor dem Wochenende etwas defensiver positionieren", erwartet ein anderer Marktteilnehmer. Der Euro startet wenig verändert bei 1,0680 Dollar in den Handel. Der Commerzbank fällt es schwer, Prognosen anzustellen. Wie jedermann versuchten auch die Devisenhändler, aus Äußerungen von US-Präsident Donald Trump eine politische Strategie zu extrapolieren. "Doch fürchte ich, dass gerade das Überraschungsmoment ein 'Feature' dieser Administration bleiben wird", sagt Analyst Ulrich Leuchtmann. Eine Extrapolation einzelner Signale sei daher gefährlich.

US-Wirtschaft dürfte auf Wachstumskurs bleiben

Akzente im weiteren Handelsverlauf könnten eine Reihe von Konjunkturdaten setzen. Das Highlight ist sicherlich die Erstveröffentlichung der US-BIP-Daten für das vierte Quartal am Nachmittag. Analysten rechnen mit einem Plus von annualisiert 2,2 Prozent nach zuvor 3,5 Prozent. Veröffentlicht wird auch der US-Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter sowie der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan.

Mit Blick auf die Einzelunternehmen rücken LVMH-Aktien nach Zahlenausweis um 1 Prozent vor. Der französische Luxusgüterhersteller konnte sowohl den Umsatz wie auch die Marge steigern. "Die Aktie handelt momentan noch mit einem Abschlag zu den Wettbewerbern", so ein Marktteilnehmer. "Ich gehe davon aus, dass die Börse dem Unternehmen nach den guten Zahlen eine höhere Bewertung zubilligt." Auch die Analysten werten die Geschäftszahlen positiv, so haben S&P, UBS wie auch JP Morgan nach dem Zahlenausweis die Kursziele für den Wert nach oben genommen.

Tesco übernimmt Booker Group und will wieder Dividende zahlen

Auf ein sehr positives Echo im Handel trifft die Übernahme des Lebensmittelgroßhändlers Booker Group durch Tesco. Von dem 3,7 Milliarden Pfund schweren Zukauf erwartet Tesco Synergieeffekte von mindestens 200 Millionen Pfund vor Steuern jährlich ab Ende des dritten Jahres nach Abschluss der Transaktion. Gleichzeitig kündigte Tesco an, wegen der besseren Entwicklung vom Geschäftsjahr 2017/18 an wieder eine Dividende zahlen zu wollen. Für das Tesco-Papier geht es 10,4 Prozent nach oben, Booker haussieren um 15,9 Prozent.

Trotz einer vorbörslich recht positiven Einschätzung geht es für die UBS-Aktie 2,4 Prozent nach unten. Als leicht negativ wird im Handel die Entwicklung in der Vermögensverwaltung gewertet. BT Group steigen nach Zahlenvorlage an der Londoner Börse um 0,8 Prozent. Der Gewinn hat sich im dritten Quartal halbiert. Wie CEO Gavin Patterson erklärt, wurden die Zahlen vom Bilanzskandal in Italien überschattet. Das scheint aber hinreichend in der Aktie eingepreist zu sein.

Thyssenkrupp mit Hauptversammlung

Zum Wochenschluss lädt Thyssenkrupp zur Hauptversammlung. "Gerne gibt das Unternehmen auf der HV Indikationen, wie das erste Quartal gelaufen ist", so ein Marktteilnehmer. Der Bericht im Handelsblatt, wonach Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger von Tata Steel weitere Vorleistungen als Voraussetzungen für eine angestrebte Fusion beider Stahlsparten verlange, liefere dagegen nichts Neues. "An diesem Thema scheitern die Gespräche seit Monaten", so der Händler. Der Konzern befinde sich auf gutem Weg, seine Gesamtjahresziele zu erreichen, sagte Hiesinger laut Redetext auf der Hauptversammlung.

Zeal brechen nach Zahlenausweis um mehr als 20 Prozent ein. "Die Aktie gehörte in den vergangenen Monaten zu den Lieblingen der Börse", so ein Händler. "Dies dürfte sich heute ändern", ergänzt er. Zum einen enttäusche der Ausblick des Unternehmens, das für das laufende Jahr ein EBIT von 30 bis 40 Millionen Euro erwarte. Dies liege rund 20 Prozent unterhalb der Markterwartung. Zudem stutze der Glücksspielkonzern die Dividende deutlich von 2,80 Euro auf rund 1 Euro zusammen.

Daneben machen Analysten Kurse: HSBC soll die Aktie der Aareal Bank (minus 3,4 Prozent) auf "Hold" von "Buy" gesenkt haben, zugleich aber Lufthansa auf "Hold" von "Reduce" (plus 2,9 Prozent) erhöht haben. Lampe hebt Deutz (plus 3,6 Prozent) auf "Buy" von "Hold" und Berenberg senkt MTU (minus 0,3 Prozent) auf "Hold" von "Buy".

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.305,19 -0,42 -13,94 0,45 Stoxx-50 3.028,27 -0,49 -14,88 0,59 DAX 11.821,72 -0,23 -26,91 2,97 MDAX 22.872,28 0,05 10,32 3,08 TecDAX 1.862,07 0,13 2,42 2,78 SDAX 9.875,56 0,02 2,36 3,74 FTSE 7.162,46 0,01 0,97 0,27 CAC 4.851,06 -0,33 -16,18 -0,23 Bund-Future 161,55% -0,12 -1,58 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.36 Uhr Do, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0684 +0,18% 1,0664 1,0660 +1,6% EUR/JPY 123,0751 +0,19% 122,8443 122,30 +0,2% EUR/CHF 1,0692 +0,05% 1,0687 1,0684 -0,2% EUR/GBP 0,8515 +0,39% 0,8499 1,1792 -0,1% USD/JPY 115,20 +0,00% 115,20 114,74 -1,5% GBP/USD 1,2549 +0,02% 1,2547 1,2570 +1,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,67 53,78 -0,2% -0,11 -1,8% Brent/ICE 56,09 56,24 -0,3% -0,15 -1,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.182,58 1.188,57 -0,5% -6,00 +2,7% Silber (Spot) 16,71 16,79 -0,5% -0,08 +4,9% Platin (Spot) 971,05 977,75 -0,7% -6,70 +7,5% Kupfer-Future 2,67 2,67 -0,2% -0,01 +6,5% ===

