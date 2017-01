Hamburg - Seit seiner Amtseinführung sollte jedem klar geworden sein: Donald Trump meint es ernst, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Es werde daher Zeit, sich mit den Konsequenzen seiner Pläne zu beschäftigen. Die Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten basiere auf drei Pfeilern: Einem fiskalischen Impuls in Form von Steuersenkungen und Ausgabensteigerungen, einer Deregulierungswelle (insbesondere im Finanzsektor und die Zurücknahme des affordable care acts) und der Neuentdeckung protektionistischer Maßnahmen in der Handelspolitik. Kurzfristig dürften alle drei Maßnahmen, in einer Zeit, in der die US-Wirtschaft beinahe vollständig ausgelastet sei, die US-Konjunktur beleben. Dies berge große Risiken. Aber auch einige Chancen.

