Hamburg - Die Angst der Anleger vor der ungewissen politischen Ausrichtung des neuen US-Präsidenten Donald Trump sowie den Folgen eines "harten" Brexit belebten in den vergangenen Wochen die Nachfrage nach Gold, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Investoren würden wieder die Funktion des Edelmetalls als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten nutzen. Am Goldmarkt spiele seit neuestem wieder ein Faktor eine Rolle, der in den vergangenen Monaten fast vollständig in den Hintergrund gedrängt worden sei: Das Edelmetall werde wieder als Wertaufbewahrungsmittel in Phasen der Unsicherheit wahrgenommen. Getrieben worden sei die Nachfrage nach Gold vor allem durch die kontroversen Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump in den vergangenen Tagen sowie die Angst vor den Folgen eines "harten" Brexit. So sei der Goldpreis zwischenzeitlich bis auf 7,98 US-Dollar/Feinunze gestiegen. Dies sei immerhin der höchste Stand seit Mitte November des vergangenen Jahres - nach der Wahl Donald Trumps.

