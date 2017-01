BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 26-Januray-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 26/01/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 2793465.681 184.9854765 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 26/01/2017 IE00B7VB3908 229949 GBP 4816810.467 20.94729904 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 26/01/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 14068030.92 176.831803 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 26/01/2017 IE00B8JF9153 844262 EUR 8956038.771 10.6081273 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 26/01/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 9221837.988 220.4809924 Daily ETP



Boost ShortDAX 26/01/2017 IE00B8GKPP93 408444 EUR 3736103.477 9.1471621 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 26/01/2017 IE00B7Y34M31 150630 USD 57835663.96 383.9584675 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 26/01/2017 IE00B8K7KM88 2757571 USD 30393880.55 11.0219757 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 26/01/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 7434433.93 553.5691683 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 26/01/2017 IE00B8VZVH32 1930187 USD 12476818.91 6.4640467 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 26/01/2017 IE00B7ZQC614 160769114 USD 180795495.5 1.1245661 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 26/01/2017 IE00B7SX5Y86 356158 USD 24939180.83 70.0228012 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 26/01/2017 IE00B8HGT870 592348 USD 11894473.71 20.0802125 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 26/01/2017 IE00B6X4BP29 11721 USD 1632561.959 139.2852111 Daily ETP



Boost Copper 3x 26/01/2017 IE00B8JVMZ80 105827 USD 1967837.561 18.5948535 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 26/01/2017 IE00B8KD3F05 12494 USD 1281145.245 102.5408392 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 26/01/2017 IE00B8VC8061 42503408 USD 40619605.95 0.9556788 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 26/01/2017 IE00B76BRD76 441652 USD 9753824.488 22.0848643 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 26/01/2017 IE00B7XD2195 4193538 USD 16944631.9 4.040653 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 26/01/2017 IE00B8JG1787 347 USD 38861.51787 111.9928469 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 26/01/2017 IE00B94QKF15 44861 GBP 2142163.729 47.75113638 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 26/01/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2139115.425 71.54232192 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 26/01/2017 IE00B94QKC83 7097 GBP 1004115.233 141.4844629 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 26/01/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 14234129.96 61.544478 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 26/01/2017 IE00B94QKJ52 24186 GBP 4195584.221 173.4716043 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 26/01/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 302621141.9 5876.138678 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 26/01/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 129008114.9 15177.42528 Daily ETP



Boost Palladium 26/01/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 674378.4366 70.3576877 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 26/01/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1152694.594 76.9951636 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 26/01/2017 IE00B94QL251 9744 USD 866520.7607 88.9286495 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 26/01/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 507308.7353 9.0670182 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 26/01/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 140121.0293 82.4241349 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 26/01/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 711016.202 93.6286808 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 26/01/2017 IE00B94QKS44 6501 USD 486768.495 74.8759414 Daily ETP



Boost Silver 2x 26/01/2017 IE00B94QL921 17769 USD 1146707.217 64.5341447 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 26/01/2017 IE00B94QL699 31638 USD 1520832.298 48.0697989 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 26/01/2017 IE00B873CW36 1321278 EUR 24324798.67 18.4100535 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 26/01/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 41669398.34 61.0193741 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 26/01/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1349764.098 105.6153441 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 26/01/2017 IE00BKS8QM96 119600 EUR 7832933.055 65.4927513 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 26/01/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 896244.5542 122.7732266 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 26/01/2017 IE00BKS8QN04 867559 EUR 54881409.98 63.2595708 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 26/01/2017 IE00BKT09479 821 GBP 102508.0913 124.857602 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 26/01/2017 IE00BKS8QQ35 139119 GBP 8152681.673 58.60221589 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 26/01/2017 IE00BKT09032 2500 USD 253875.303 101.5501212 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 26/01/2017 IE00BKS8QT65 147650 USD 12341217.69 83.5842715 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 26/01/2017 IE00BLS09N40 560550 EUR 17577388.1 31.3573956 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 26/01/2017 IE00BLS09P63 261308 EUR 7593168.112 29.0583071 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 26/01/2017 IE00BLNMQS92 6983 EUR 1178719.229 168.7984003 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 26/01/2017 IE00BLNMQT00 67300 EUR 2014980.232 29.9402709 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 26/01/2017 IE00BVFZGC04 149540 USD 2667134.607 17.8355932 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 26/01/2017 IE00BVFZGF35 9377 USD 906922.3933 96.7177555 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 26/01/2017 IE00BVFZGG42 22702 USD 811568.9125 35.7487848 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 26/01/2017 IE00BVFZGH58 28810 USD 1904680.805 66.1117947 Short Daily ETP



Boost Brent 26/01/2017 IE00BVFZGD11 350039 USD 6594478.811 18.8392688 Oil ETC



Boost Gold 26/01/2017 IE00BVFZGK87 117308 USD 2884915.642 24.592659 ETC



Boost Natural Gas 26/01/2017 IE00BVFZGL94 41466 USD 1289234.628 31.0913671 ETC



Boost BTP 10Y 5x 26/01/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 3206014.231 70.0768138 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 26/01/2017 IE00BYNXPH56 30676 EUR 1831601.215 59.7079546 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 26/01/2017 IE00BYNXPJ70 26336 USD 2306584.018 87.582929 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 26/01/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 165707.2027 108.0934134 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 26/01/2017 IE00BYNXPM00 5074 EUR 350788.7229 69.1345532 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 26/01/2017 IE00BYTYHS72 101299 USD 3889508.769 38.3963195 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 26/01/2017 IE00BYTYHR65 93968 USD 2793165.244 29.7246429 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 26/01/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1018269.595 135.7692793 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 26/01/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 571623.0938 51.9657358 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 26/01/2017 IE00BYTYHQ58 2236354 USD 4521977.115 2.022031 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 26/01/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 8111331.281 137.4848517 ETP



