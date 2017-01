Die Wiener Börse hat am Freitag im Frühhandel leicht nachgegeben. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.717,64 Punkten nach 2.726,22 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Minus von 8,58 Punkten bzw. 0,31 Prozent.Auch an anderen Börsen in Europa ging es in der Früh vorerst nach unten. Händler sprachen von einer Verschnaufpause ...

