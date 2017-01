FMW-Redaktion

Japans Notenbank hat heute völlig überraschend verkündet, das Volumen der Käufe von japanischen Anleihen hochzufahren - von zuvor 410 Milliarden Yen auf nun 450 Milliarden Yen, also eine Steigerung von knapp 10%. Überraschend ist dieser Schritt vor allem deshalb, weil die Notenbank noch am Mittwoch entgegen der Erwartung der Märkte keine Käufe getätigt hatte - und damit Spekulationen vorschub leistete, das Volumen der Anleihekäufe zu reduzieren, also Tapering zu betreiben (daher die Schwäche bei Dollar-Yen). Nun als die plötzliche Ausweitung der Käufe, warum nur? Dabei hatten doch heute Nacht veröffentlichten Daten gezeigt, dass die Verbraucherpreise in Japan mit +0,3% zum Vorjahresmomnat etwas stärker grstiegen sind als erwartet (Prognose war +0,2%) - und eigentlich hatte die japanische Notenbank ihr QE auf Geheiß von Ministerpräsident Abe doch nur begonnen, um Inflation zu erzeugen nach der langen Deflations-Phase!

Also muß es der Notenbank um etwas anders gehen - und dieses Andere hat unmittelbar mit dem Regierungswechsel in den USA, also mit Trump zu tun. Genauer gesagt: mit der Reaktion der Märkte auf ...

