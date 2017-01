DE0009807016

Offene Immobilienfonds sind bei Anlegern weiterhin stark gefragt. So konnte etwa der hausInvest im vergangenen Jahr Zuflüsse in Milliardenhöhe verbuchen. Die Performance des Immo-Klassikers ist nach wie vor positiv.Die Commerzbank-Tochter Commerz Real zieht Bilanz für 2016 und bescheinigt sich selbst ein "hervorragendes Immobilienjahr". So stieg das Transaktionsvolumen assetübergreifend um mehr als ein Drittel auf 4,1 Milliarden Euro (2016: rund drei Milliarden Euro), wobei es sich zu 99 Prozent davon um Immobilientransaktionen handelte. Mit rund 2,7 Milliarden Euro habe das Volumen der Verkäufe etwa doppelt so hoch wie das der Ankäufe (rund 1,4 Milliarden Euro) gelegen, so die Gesellschaft. Mehr als die Hälfte der Transaktionen (rund 2,4 Milliarden Euro) entfielen demnach auf den offenen Immobilienfonds hausInvest (ISIN:), wobei sich An- und Verkäufe in etwa die Waage gehalten hätten.

