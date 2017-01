Potsdam (ots) - Gebühren für den Transport von Skiausrüstungen können den Flugpreis empfindlich in die Höhe treiben. Durch einen Vergleich der Fluglinien lässt sich viel Geld sparen.



Passionierte Skifahrer fahren ohne die eigenen Bretter, die die Welt bedeuten, nicht ins Skigebiet. Dementsprechend viele starten mit Ski- bzw. Snowboardausrüstung in die Winterferien. Doch hier ist lohnt es sich, genau hinzusehen. Die Airlines locken mit Schnäppchenflügen in die Skiregionen - befördern aber Skigepäck nur gegen bare Münze.



"Skiausrüstung gilt als Sportgepäck und damit häufig als Sondergepäck, das über die Freigepäckgrenzen hinaus geht. Dafür fallen oft Extrakosten an. Wer genau hinschaut, kann bares Geld sparen", sagt dazu Eve Büchner, Gründerin und CEO von refund.me. So etwa bei Eurowings. Die Airline lockt mit einem "Ski for free" Angebot in der Wintersaison. Passagiere können pro Person und Strecke bis zu drei Paar Skier bzw. drei Snowboards inklusive Zubehör wie z.B. Stöcke oder Schuhe bis maximal 30 Kilogramm kostenlos mitnehmen.



Bei Swiss und Lufthansa wird die Sportausrüstung im Rahmen des im Tarif enthaltenen Freigepäcks kostenlos transportiert, ansonsten werden 50 EUR pro Ski- oder Snowboardausrüstung fällig.



Easyjet transportiert kleines Sportgepäck bis 20 Kilogramm - darunter fallen auch Ski- und Snowboardausrüstung gegen eine Gebühr von EUR 42 pro Flug.



Air Berlin transportiert Skigepäck im Rahmen der Freigepäckgrenze des jeweiligen Tarifs, darüber hinaus fallen Übergepäcktarife an.



Über refund.me



Als globaler Dienstleister unterstützt das 2012 von der Unternehmerin Eve Büchner gegründete Start-up refund.me (https://www.refund.me) Flugpassagiere und Geschäftsreisende bei der Durchsetzung ihrer Entschädigungsansprüche https://www.refund.me/de/flugverspaetung/ für Verspätungen, Flugausfälle, verpasste Anschlussflüge und Umbuchungen entsprechend der EU Verordnung (EG) 261/2004.



