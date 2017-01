Die deutschen Brauereien konnten im vergangenen Jahr wieder leicht zulegen. Unternehmen wie Veltins und Krombacher brauen auf Rekordniveau. Warsteiner hingegen schafft die Wende nicht.

Es könnte an der Fußball-Europameisterschaft, am 500. Jubiläum des deutschen Reinheitsgebotes oder dem überdurchschnittlich warmen Sommer gelegen haben. Fakt ist: Die deutschen Bierhersteller brauten 2016 mit über 96 Millionen Hektoliter Bier (Vorjahr: 95,7) wieder ein Absatzplus. Zwar nur ein hauchdünnes, aber immerhin. Es ist das dritte Jahr in Folge, dass die Branche den Abwärtstrend stoppen konnte und keine Einbußen verkraften musste. Ausschlaggebend für den zarten Zuwachs waren auch Erfolge der deutschen Brauereien im Ausland. In den Zahlen des Deutschen Brauer-Bundes (DBB), des Spitzenverbands der Brauwirtschaft, sind allerdings alkoholfreie Biere und Malztrunk nicht enthalten. Sonst hätte die Bilanz noch besser ausgesehen.

Wie in den beiden Vorjahren haben deutsche Brauereien aufgrund der wachsenden Nachfrage erneut deutlich mehr Bier ins Ausland verkauft. Bis Ende November 2016 konnte bereits ein Gesamtausfuhrüberschuss von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet werden. Mit 15,7 Millionen Hektolitern wurde in elf Monaten so viel deutsches Bier exportiert wie nie zuvor. Das Absatzplus in Ländern außerhalb der EU lag mit 8,4 Prozent deutlich über der Ausfuhrbilanz innerhalb der EU (plus 0,8 Prozent). Besonders in Asien und Amerika wächst die Nachfrage nach deutschem Bier.

Pils bleibt Nummer 1

Pils blieb auch im Jahr 2016 mit rund 50 Prozent Marktanteil die beliebteste Biersorte der Deutschen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Export- und Weizenbiere. Im Aufwärtstrend sind Bierspezialitäten wie Kellerbiere, Landbiere oder Zwickelbiere. Durch das wachsende Angebot an Hopfen- und Malzsorten wächst auch die Vielfalt deutscher Craftbiere. Wichtige Impulse für den Biermarkt setzt die unverändert starke Nachfrage nach alkoholfreien Bieren und alkoholfreien Biermischgetränken. Mittlerweile gibt es nach Branchenschätzungen bundesweit mehr als 400 verschiedene alkoholfreie Marken - 50 mehr als noch im Vorjahr. Jeder 20. Liter Bier, der in Deutschland gebraut wird, ist alkoholfrei.

Veltins und Krombacher brauen auf Rekordniveau

Die Brauerei Veltins ist im vergangenen Geschäftsjahr deutlich ...

