Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

TIBCO NOW 2017 goes Global: Das Thema Digital Smarter steht im Fokus(press1) - Fortschrittliche Technologien und Initiativen für den Business-Erfolg stehen im Fokus der TIBCO-KonferenzreiheMünchen, 26. Januar 2017 - Der Startschuss für die diesjährige TIBCO NOW(R)[1] Konferenz des weltweit führenden Anbieters von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware TIBCO Software Inc. [2] fällt am 27./28.März 2017 im Marina Bay Sands Hotel in Singapur. Weitere Stationen sinddas Estrel Hotel & Conference Center in Berlin am 6./7. Juni und dasHilton San Diego Bayfront Hotel in San Diego am 25./26. Oktober 2017.Anknüpfend an die Diskussionsthemen der letzten Konferenz, beschäftigtsich die TIBCO NOW 2017 mit einem Thema, das für viele Unternehmen höchstePriorität besitzt: Die digitale Transformation und wie man sie smartermacht. Von der absoluten Vernetzung (Interconnect Everything) bis hin zurerweiterten Intelligenz (Augment Intelligence): Um in der schnelllebigenWirtschaftswelt bestehen zu können, müssen sich Unternehmenstechnologienin all ihren Aspekten fortlaufend weiterentwickeln und verbessern. TIBCONOW-Teilnehmer erfahren aus erster Hand, welche Technologie-, Strategie-und Leadership-Praktiken ihnen bei der Bewältigung desTransformationsprozesses helfen können. Das globale Veranstaltungsformatermöglicht es, den Konferenzteilnehmern Einblicke regionaler Experten zuerhalten und zu erfahren, mit welchen Lösungen sie erfolgreich waren."Nach der Einführung moderner Integrations- und Business-Intelligence-Tools stehen die Unternehmen jetzt vor der Aufgabe, Smart Data undAnalytics in ihre strategischen Planungen einzuarbeiten. Ob Öl- undGasbranche oder Finanzsektor - heute muss jede Branche ihren ganz eigenentechnologischen Wandel vollziehen, um ihre Angebote attraktiver zu machenund sich im Wettbewerb zu behaupten", erläutert Thomas Been, ChiefMarketing Officer bei TIBCO. "Mit innovativen Lösungen für zukunftsfähigeGeschäftspraktiken unterstützt TIBCO seine Kunden auch weiter auf ihremWeg zur digitalen Reife. Die TIBCO NOW 2017 zeigt auf, wie dieTransformation für Kunden von der Notwendigkeit zum Trumpf wird."Konferenz-Highlights* Keynote-Präsentationen von bekannten TIBCO-Kunden aus der betreffendenRegion sowie von TIBCO-Führungskräften wie Murray Rode (CEO), Matt Quinn(EVP & CTO) und Thomas Been (CMO)* Informelle Gesprächsrunden mit Produktdemos, Roadmaps, Hands-on-Training, Anwendungsfällen und Erfahrungsberichten von TIBCO-Kunden* Umfassende, kostenlose Schulungen durch TIBCO-Experten für eine breitePalette von TIBCO-Produkten* Networking-Gelegenheit mit weltweiten TIBCO-Kunden aus denverschiedensten Branchen* Zahlreiche Zertifizierungsprogramme zu Design, Entwicklung, Deploymentund Administration der Anwendungs- und Infrastrukturtechnologien vonTIBCOMit der vierten Auflage der TIBCO Trailblazer Awards werden zudemUnternehmen geehrt, die den digitalen Wandel besonders vorbildlichvollzogen haben. Dabei werden bei jedem Event die drei Unternehmenvorgestellt, die smarte Technologien und Innovationen am erfolgreichstenin ihre strategischen Planungen integriert und praktisch realisiert haben.Unter http://now.tibco.com/ können Sie eine Veranstaltung der TIBCO NOW2017 in Ihrer Nähe auswählen und sich dafür anmelden. Aktuelle News gibtes unter @TIBCO auf Twitter sowie auf den TIBCO-Seiten in Facebook undLinkedIn.Ausführliche Informationen zur TIBCO-Software finden Sie unterhttp://www.tibco.com.Informationen über TIBCOTIBCO unterstützt Unternehmen bei der Realisierung ihrer digitalen Ziele,indem es smarte Technologien für eine lückenlose Vernetzung und erweiterteIntelligenz bereitstellt. Unternehmen erhalten damit völlig neuartigeEinblicke in aktuelle Zusammenhänge sowie die Fähigkeit, jede sichbietende Chance zu nutzen. Die TIBCO-Plattform mit ihren perfektaufeinander abgestimmten Lösungen und Services basiert auf 20 Jahreninnovativer Entwicklung und erfüllt die Anforderungen allerUnternehmensmitglieder - von Technologieexperten bis hin zuGeschäftsanwendern. Weltweit vertrauen tausende von Kunden auf TIBCO, umsich im Wettbewerb durch zukunftsweisende Geschäftsmodelle undüberzeugende Kundenerfahrungen durchzusetzen. Unter www.tibco.com erfahrenSie, wie TIBCO das digitale Business smarter macht.###TIBCO, TIBCO NOW und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetrageneHandelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen inden USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- undUnternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sindEigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck derWarenbezeichnung erwähnt.PR-Kontakt Deutschlandeloquenza pr gmbhJaya Hegele/Amelie NägeleinEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 49 (0) 89 24 20 38-0E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2017 04:40 ET (09:40 GMT)