Linz - Seit Beginn des neuen Kalenderjahres scheint die große US-Dollar Stärke etwas verloren gegangen zu sein, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Von politischer sowie wirtschaftlicher Seite habe es hierfür in den letzten drei Wochen allerdings keine Impulse gegeben. Die Inflationsdaten im Jahresvergleich lägen stabil über 2,00 Prozent und die Arbeitslosenquote begeistere mit einem Wert von 4,70 Prozent. Auch der neue US-Präsident Donald Trump bringe weiterhin Schwung in das Geschehen. Dennoch lasse sich momentan eine gewisse Zurückhaltung der Marktteilnehmer erkennen. Um den US-Dollar wieder neuen Schwung zu verleihen, bedürfe es neuer Fakten. Von den Marktteilnehmern würden derzeit zwei weitere Zinserhöhungen für 2017 eingepreist. Sollte die FED nächste Woche diese Erwartungen beflügeln, könnte dies ein entscheidender Faktor sein, um EUR/USD erneut unter 1,0600 rutschen zu lassen. (27.01.2017/fc/a/m)

