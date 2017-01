Mit einer kleinen M-Formation im Gold in den Stundenkerzen sowie zwei schwarzen Tageskerzen kündigte sich ein kurzfristiger Stimmungsumschwung im Goldpreis an - gestern erfolgten deutlichere Gewinnmitnahmen, die sich heute fortsetzen. So testet der Goldpreis aktuell die Zone bei ca. 1.181$. Im Bereich 1.180/77$ wäre jedoch ein erstes Abwärtspotenzial ...

