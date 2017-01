Klartext: BHP Billiton und SMA Solar

Liebe Leserin, lieber Leser,



der australisch-britische Rohstoff-Riese BHP Billiton hat operative Zahlen veröffentlicht - und zwar für das Halbjahr, das am 31. Dezember 2016 endete. Die Aktie befindet sich seit Anfang 2016 in einem sehr schönen Aufwärtstrend, siehe hier:

Chart BHP Billiton

Das sieht doch erfreulich aus - wenn man doch nur vor einem Jahr gekauft hätte! Dargestellt ist der Kursverlauf in US-Dollar. Quelle: tradingview.com

Die vollständigen Geschäftszahlen für diesen Zeitraum sollen erst am 21. Februar 2017 veröffentlicht werden, aber auch die aktuellen Zahlen geben immerhin einen guten Eindruck davon, wie es in dem Zeitraum bei BHP Billiton lief. Und, wie lief es? Nun, es kommt darauf an! Und zwar darauf, welchen Bereich man sich anschaut. Denn ein so riesiger Konzern wie BHP Billiton ist in mehreren Bereichen aktiv. So fiel mir auf, dass die Produktion von Eisenerz weiter gestiegen ist. BHP Billiton meldet ein Plus von 4% bei der Produktion im Halbjahr, das am 31.12.2016 endete, gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Da die Eisenerz-Preise wieder deutlich gestiegen sind, ist das natürlich erfreulich.

BHP Billiton: Noch einige Fragezeichen offen

Hingegen gab es Rückgänge bei der Förderung von Kupfer, und zwar um 7%. Das Escondida-Projekt konnte dabei die Produktion halten (+/-0%), wohingegen bei den anderen Minen die Förderung um insgesamt 16% zurückging. Ich denke aber, es ist sinnvoll, Details abzuwarten (21.2.2017), wieviel davon auf die Verkäufe von Beteiligungen zurückzuführen ist und wieviel auf "organische" Entwicklungen. BHP Billiton verweist schließlich darauf, dass es im betreffenden Zeitraum zu Verkäufen von Beteiligungen kam. Und es bringt ja nichts, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ein Risiko besteht auch noch wegen des Unglücksfalls von BHP Billiton Brasil of the Samarco - wo ein Damm gebrochen war und die Umwelt massiv geschädigt hatte. Das könnte für BHP Billiton noch teuer werden, die Kosten konnten noch nicht beziffert werden. Hoffentlich tut das weh, denn mir ist es lieber, wenn Rohstoff-Multis wie BHP Billiton bei solchen Dämmen bei Minen ausreichend in Sicherheit investieren und so Mensch und Natur außerhalb des Minengeländes möglichst schützen und im Zweifel merken, dass es teuer werden kann, wenn sie es nicht tun.

Dann der Blick auf SMA Solar:

Der deutsche Wechselrichter-Spezialist SMA Solar hat bereits jetzt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 vorgelegt. Diese habe ich mir direkt mit Interesse angeschaut. Zunächst einmal fiel mir auf, dass der Vorstand darauf verweist, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise der Wechselrichter um knapp 20% gesunken sind. Das sei unerwartet hoch gewesen, so heißt es in der Meldung. Das lässt eigentlich nichts Gutes ahnen. Die Zahlen fallen dann aber doch ganz gut aus: Der Umsatz lag den vorläufigen Zahlen zufolge 2016 bei 940 Mio. Euro (2015 soll der pro-forma-Umsatz bei 981,8 Mio. Euro gelegen haben). Also ein Rückgang, aber deutlich geringer als der Preisrückgang. Entsprechend muss dann ja wohl der Absatz gesteigert worden sein:

Prognose für 2017: Ebit im Bereich 70-90 Mio. Euro

Richtig, so war es auch laut SMA Solar: Der Absatz an Wechselrichter Leistung erreichte demnach gut 8 GW und markierte damit einen neuen Absatzrekord. Zum Vergleich: 2015 war von SMA Solar Wechselrichter Leistung im Volumen von 7,3 GW abgesetzt worden. Und was blieb unter dem Strich hängen, wenn überhaupt? Dazu meldet SMA Solar: Das Ebit (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) betrug ca. 65 Mio. Euro und lag damit sogar über dem Pro-forma-Vergleichswert von 2015 (43,3 Mio. Euro). Für 2017 wird ein Ebit im Bereich 70-90 Mio. Euro erzielt werden. Der Cash Flow soll positiv sein und die recht hohe Liquidität weiter steigern. Angesichts der um 20% gefallenen Verkaufspreise finde ich das durchaus beachtenswert.

Dann noch ein Hinweis: Der austrebende Online-Broker DEGIRO schreibt mir gerade, dass sie nun auch mit der Derivatebprse Eurex zusammenarbeiten. Die Meldung selbst ist reines PR, doch was dahinter steht, ist durchaus interessant. Degiro ist äußerst aufstrebend, erst 2013 in den Niederlanden gegründet mit damals umwerfender Preisstruktur (Privatanleger sollten gleiche Gebühren und Zugänge wie institutionelle Anleger erhalten). Inzwischen gilt Degiro laut eigenen Angaben als größter Broker der Niederlande und ist in 18 Ländern aktiv, und anders als bei manchen anderen Broker wird hier von einer europäischen Behörde (niederländische Behörde für Finanzmärkte) reguliert. Finde ich persönlich interessant - unter diesem Link finden Sie weitere Details inkl. Gebührenstruktur.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein angenehmes Wochenende!



Ihr

Michael Vaupel