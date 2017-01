Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat International Airlines Group (IAG) von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 490 auf 580 Pence angehoben. Auf den Nordatlantik-Routen sollte sich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage verbessern, wogegen er für innereuropäische Flüge vorsichtig bleibe, schrieb Analyst Daniil Fedorov in einer Studie vom Freitag zu den europäischen Fluggesellschaften. Er hob seine Schätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebit) der Lufthansa, von Air France-KLM und IAG in den Jahren bis 2018 an. IAG sei auf den Nordatlantik-Routen am stärksten engagiert und zudem die Aktie innerhalb der Branche am günstigsten bewertet./gl/fbr

