Die HSH Nordbank ist ihr milliardenschwere Portfolio aus Altkrediten losgeworden. Die Landesbank wurde dadurch um 1,64 Milliarden Euro entlastet. Die EU verlangt einen Verkauf oder eine Abwicklung der Bank bis 2018.

Die zum Verkauf stehende HSH Nordbank säubert durch die Veräußerung von Altlasten ihre Bilanz. Das Geldhaus habe den Verkauf eines Kreditportfolios in Höhe von 1,64 Milliarden Euro vereinbart, teilte die Landesbank am Freitag mit und bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Der Deal soll im zweiten Quartal abgeschlossen werden. Durch den Verkauf steigt die Kapitalquote der HSH leicht. Der Anteil ausfallgefährdeter Portfolien in den HSH-Büchern (NPE), der zuletzt 17 Prozent betrug, fällt um 1,3 Prozentpunkte. "Der Verkauf ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Eigentümerwechsel", sagte Vorstandschef ...

