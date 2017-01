Die Aktie des Lotto- und Wettanbieters Zeal Network war seit November auf Höhenflug. Doch am Freitag ist das Papier fast ungebremst in den Keller gerauscht. Auslöser war die Ankündigung des Unternehmens, die Dividende drastisch zusammenzustreichen. Investoren reagierten geschockt. Wie es jetzt mit der Aktie weitergeht, was Anleger jetzt tun...

Den vollständigen Artikel lesen ...