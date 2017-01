Frankfurt - Mit gleich zwei Preisen sind Hotelobjekte aus Immobilienfonds von Union Investment in den USA ausgezeichnet worden, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die begehrten ALIS Awards, am Dienstag vergeben auf dem namensgebenden Americas Lodging Investment Summit (ALIS) in Los Angeles, gingen in der Kategorie "Development of the Year 2016" an das Courtyard by Marriott World Trade Center in New York und in der Kategorie "Single Asset Transaction of the Year 2016" an das LondonHouse in Chicago. Das LondonHouse gehört sein Mitte des letzten Jahres zum Bestand des Offenen Immobilienfonds UniImmo: Europa (ISIN DE0009805515/ WKN 980551). Das in Downtown Manhattan gelegene Courtyard by Marriott World Trade Center wurde von Union Investment im Dezember 2016 für den UniImmo: Global (ISIN DE0009805556/ WKN 980555) erworben.

