Seit Jahren machen die deutschen Discounter Aldi und Lidl den britischen Supermarktketten das Leben schwer. Nun schlägt der Supermarktriese Tesco zurück. Der Zusammenschluss mit dem Großhändler Booker soll die Wende bringen.

Vergangenen Dezember fiel die letzte Bastion: In vielen der 660 britischen Läden des Discounters Aldi war ein Adventskalender für 8,99 Pfund im Angebot, aus weißlackierten Holz, mit 24 Türchen, zwei Miniatur-Tannenbäumen und einer kleinen Kirche. So unschuldig der Adventskalender wirkte - bei vielen Briten kam er als Kampfansage an das Traditionskaufhaus Harrod's an. Dieses verkaufte ein identisches Modell, allerdings für 64,85 Pfund.

Seit der Eröffnung der ersten Aldi-Filiale 1990 in Birmingham hat der deutsche Discounter konsequent den Platzhirschen Marktanteile abgenommen und hat mittlerweile selbst typisch britische Produkte wie Baked Beans oder Schuluniformen im Sortiment. Auch Lidl erhöht auf der Insel kontinuierlich den Druck auf die etablierten Händler. Nun schlägt der britische Supermarktriese Tesco zurück.

Am Freitag verkündete Tesco-Chef Dave Lewis den Zusammenschluss mit dem britischen Lebensmittelgroßhändler Booker. 3,7 Milliarden Pfund, umgerechnet 4,3 Milliarden Euro, legt Tesco für den Deal auf den Tisch. Booker ist der größte Großhändler auf der Insel und beliefert Cafés, Restaurants und Pubs.

