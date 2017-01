Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-27 / 11:17 Pressemitteilung *Der Bundesverband WindEnergie verleiht Signet "Anerkannter Betriebsführer" * *Cuxhaven, 27.01.2017, * energy consult, der zukunftsorientierte Betriebsführer für das Windpark-Management von Windenergieanlagen aus Cuxhaven, wurde mit dem Signet "Anerkannter Betriebsführer" des Betriebsführerbeirats im Bundesverband WindEnergie (BWE) ausgezeichnet. "Wir freuen uns über diese Auszeichnung, welche unsere Aktivität im BWE anerkennt", erklärt Malte Mehrtens, technischer Leiter und Prokurist der energy consult, und ergänzt: "Bei einem Geschäftsfeld wie dem Betrieb von Windenergieanlagen, das sowohl technisch als auch kaufmännisch und rechtlich hochkomplex ist, gibt es immer wieder neue Herausforderungen der Anlagensicherheit und Effizienz. Die Funktion im BWE Betriebsführer-Beirat verstehen wir als Ansporn, uns mit den neusten Technologien und Marktgegebenheiten auseinanderzusetzen. Außerdem nehmen wir so auch unsere Verantwortung als Betriebsführer wahr gegenüber allen Betreibern aktiv und vorausschauend zu agieren." Drei Kriterien müssen die Signet-Inhaber erfüllen: Sie sind seit mindestens drei Jahren im BWE Betriebsführerbeirat, haben an mindestens drei von vier Betriebsführer-Beiratssitzungen im vergangenen Jahr teilgenommen und arbeiten in mindestens einem Arbeitskreis mit. Die energy consult GmbH ist seit zwölf Jahren aktives Mitglied im BWE Betriebsführerbeirat und vorrangig engagiert in den Arbeitskreisen "Dokumentation" und "Anlagenverantwortung". Auch wenn das Signet keine qualitative Bewertung beinhalte, lasse sich aus ihm dennoch eine gewisse Qualität ableiten, so Mehrtens: "Unternehmen, die im Betriebsführerbeirat mitarbeiten, sind ganz nah am aktiven Marktgeschehen. Sie erarbeiten Richtlinien mit und sind dadurch immer einen Schritt voraus. Durch den regen Austausch unter den Betriebsführern sind wir bei energy consult z. B. auf mögliche technische Probleme vorbereitet, bevor sie uns selbst betreffen, und können bereits im Vorfeld Lösungen erarbeiten und entsprechend anbieten." Der Markt für Windenergie ändert sich rasant bezüglich politischer und gesetzlicher Rahmenbedingungen, technischer Möglichkeiten und der Investitionskonzepte - dies erfordert spezialisiertes Fachwissen und Können. Gleichzeitig erwarten Investoren und Betreiber von Windparks Sicherheit für Ihre Anlagen und Finanzen sowie optimale Gewinnaussichten. "energy consult gewährleistet genau dies durch sein effizientes, sicherheitsorientiertes und vernetztes Handeln, indem es alle Aspekte der technischen und kaufmännischen Betriebsführung von Windparks eng miteinander verzahnt und mit konsequent kooperierenden Experten besetzt", sagt der technische Leiter und Prokurist Malte Mehrtens. *Über die energy consult:* Mit über 25 Jahren zukunftsorientierter Windpark-Management-Erfahrung betreut energy consult zurzeit 777 Windenergieanlagen, immer mit dem Ziel der Ertragsoptimierung. Durch ihre wirtschaftliche, technisch einwandfreie und schlüssig dokumentierte Betriebsführung von Windenergieanlagen stellt die energy consult einen verantwortungsvollen kosteneffizienten Betrieb sicher. Zum Gesamtportfolio zählen auch die Überwachung von Umspannwerken und Übergabestationen sowie die Prüfung und Planung von Netzanschlüssen und technische Prüfungen. Durch den stetigen Austausch der klar fokussierten Managementbereiche untereinander gewährleistet die energy consult zudem Investoren und Betreibern von Windenergieanlagen effizientes, sicheres und vernetztes Handeln und erfüllt somit höchste Qualitätsansprüche und Sicherheitsinteressen. Mehr Information unter: www.energy-consult.net/de [1] Bilder Download: energy-consult.net/de/_65I3227_Neu_MalteMehrtens.jpg; energy-consult.net/de/logo_beitragsmitglied_2017.png; energy-consult.net/de/ec_logo_2017.png *Pressekontakt:* Henning Wegner Geschäftsführer der energy consult GmbH Standort Husum Otto-Hahn-Straße 12 - 16 25813 Husum Telefon: +49 (0)4841 8944-413 Telefax: +49 (0)4841 8944-433 E-Mail: info@energy-consult.net *Veröffentlichung und Nachdruck honorarfrei; bitte senden Sie ein Belegexemplar an markenchauffeur e. K. * Dagmar Keil markenchauffeur e.K. January 27, 2017 05:17 ET (10:17 GMT)