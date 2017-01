Sisvel International S.A. freut sich, die Ernennung von Mattia Fogliacco zum neuen CEO der Sisvel Gruppe bekanntzugeben.

Mattia Fogliacco's Berufserfahrung liegt im Bereich Wirtschafts- und Innovationsmanagement und er verfügt über einen MSc der Universität Bocconi und einen CEMS Master's in International Management. Er gehört seit 2014 dem leitenden Management der Sisvel Gruppe an und war in den letzten drei Jahren als Chief New Business Officer tätig. Vor seinem Wechsel zu Sisvel war Herr Fogliacco Managing Director bei iiinnovation SA, einem Unternehmen fokussiert auf Lizenzierung und IP-Transaktionen. Weiterhin war er Senior International Manager bei einem Dienstleister der Deutschen Bank, wo er drei IP- und Innovations-Investmentfonds geleitet hat. Mattia Fogliacco ist zum 2. Januar 2017 zum CEO von Sisvel ernannt worden.

"Nachdem er neue Geschäftsaktivitäten von Sisvel in mehreren Bereichen weiterentwickelt hat, freue ich mich, dass Herr Fogliacco die Verantwortung für die Leitung der gesamten Sisvel Gruppe übernimmt", sagte Roberto Dini, Gründer von Sisvel. "Herr Fogliacco hat das Geschäft des Unternehmens erweitert, indem er Patentportfolios mit standardessentiellen und nicht standardessentiellen Patenten erworben hat und neue maßgebliche Partnerschaften mit bedeutsamen Patenteigentümern aufgebaut hat. Die Veränderung seines Verantwortungsbereichs verleiht unserem Geschäft Kontinuität und Wachstum und dem Unternehmen neue Energie."

"Ich fühle mich durch die Ernennung geehrt", sagte Herr Fogliacco. "Mein Hauptaugenmerk wird sein, dafür zu sorgen, dass Sisvel seine führende Position bei der Wertschöpfung durch Lizenztätigkeiten behält und dabei Innovation und den Schutz geistigen Eigentums weiter stärkt. Ich übernehme ein führendes Unternehmen mit einer fast 35-jährigen Erfahrung und Erfolgsgeschichte: gemeinsam mit der Geschäftsleitung werde ich an den Rahmenbedingungen arbeiten, um sicherzustellen, dass wir auch in den kommenden 35 Jahren erfolgreich sind."

Über Sisvel

Sisvel ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verwaltung von geistigem Eigentum und für die Wertmaximierung von Patentrechten. Gegründet 1982, ist die Sisvel Gruppe mit Blick auf Umfang und Reichweite ein Anbieter von Weltformat. Sie hat Unternehmen in Italien (Sisvel SpA und Sisvel Technology in None in der Provinz Turin), den USA (Sisvel US im Großraum Washington, D.C.), China (Sisvel Hong Kong), Japan (Sisvel Japan in Tokio), Deutschland (Sisvel Germany in Stuttgart), Luxemburg (Sisvel International) und Großbritannien (Sisvel UK in London) und beschäftigt weltweit über einhundert Fachkräfte mit Expertise in den Bereichen Technik, Recht und Lizenzierung. Sisvel verwaltet seit langem erfolgreich Patentportfolios. Dazu zählen Patente für die Audio-Kompressions-Standards MP3 und MPEG Audio sowie verbreitete Technologien wie OSD (On Screen Display), ATSS (Automatic Tuning Sorting System) und WSS (Wide Screen Signaling zum automatischen Umschalten zwischen TV-Bildformaten). Sisvel betreibt derzeit Patentpools und gemeinsame Lizenzprogramme für die DVB-T-, DVB-T2-, LTE/LTE-A-, 3G- und Wi-Fi-Standards, in Kombination mit dem Sisvel-Wireless-Lizenzprogramm.

