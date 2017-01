Unterföhring (ots) - Nach dem Start der Bundesliga-Rückrunde meldet sich "Sky90 - die KIA Fußballdebatte" am Sonntag um 19.30 Uhr und rundet den 18. Spieltag ab.



Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt unter anderem Helmut Sandrock im Studio, der vor knapp einem Jahr nach vier Jahren Amtszeit als DFB-Generalsekretär zurücktrat. Davor war der 60-Jährige unter anderem von 2006 bis 2008 als Geschäftsführer von Red Bull Salzburg und zwischen 2003 und 2006 im Organisationskomitee der Fußball-WM 2006 in Deutschland als Turnierdirektor tätig.



Außerdem ist am Sonntagabend Michael Rummenigge zu Gast, der in 309 Bundesliga-Spielen für den FC Bayern und Borussia Dortmund insgesamt 80 Tore erzielte. Mit dabei ist auch der ehemalige Bundesliga-Profi Michael Schulz, der für den 1. FC Kaiserslautern, den BVB und Werder Bremen insgesamt zehn Jahre im deutschen Oberhaus spielte.



Komplettiert wird die Runde von Pit Gottschalk, Chefredakteur Sport der Funke Mediengruppe.



"Sky90 - die KIA Fußballdebatte" beginnt am Sonntag um 19.30 Uhr direkt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund (ab 17.00 Uhr) auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 9958 68 83 thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland