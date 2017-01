Basel, Zug und Rotkreuz (ots) -



Der Medikamentenmarkt in der Schweiz ist im Jahr 2016 gewachsen.

Während die Zahl der abgegebenen Packungen um 0.3% auf 187.5

Millionen Einheiten zunahm, betrug das wertmässige Wachstum 4.7%. Zu

Fabrikabgabepreisen wurden Medikamente im Wert von rund 5.59

Milliarden Franken verkauft. Dieser Zuwachs ist insbesondere auf neue

Medikamente gegen Krebs und Autoimmunkrankheiten zurückzuführen.



2016 wurden in der Schweiz gemäss der von QuintilesIMS bei

Pharmaunternehmen, Grossisten, Ärztelieferanten und Apotheken

erhobenen Daten Medikamente im Wert von rund 5.59 Milliarden Franken

verkauft. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Pharmamarkt damit um 4.7%

gewachsen. Dieses Wachstum liegt leicht tiefer als im Jahr zuvor. Die

Zahl der verkauften Packungen stieg um 0.3% auf 187.5 Millionen

Einheiten. 2016 und 2015 fanden aufgrund der Überarbeitung des

Systems der Medikamentenpreisbildung keine Preisüberprüfungen statt,

Preissenkungen aus den Vorjahren haben das Umsatzergebnis aber mit

-1.0% beeinflusst. Diese Preissenkungen wurden indes von der

Einführung von neuen, innovativen Medikamenten sowie insbesondere

durch einen Mengenzuwachs von tendenziell teureren Präparaten, die

vor 2016 auf den Markt kamen, kompensiert. Thomas Binder,

Geschäftsführer der Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz (vips),

sagt dazu: "Ab diesem Jahr werden die regelmässigen

Preisüberprüfungen wieder aufgenommen, welche Preissenkungen zur

Folge haben werden. Diese werden bei der Grundversicherung zu

Einsparungen führen, die sich in den kommenden Jahren stabilisierend

auf das Wachstum des Pharmamarkts auswirken werden."



Kassenpflichtiger Markt wächst stärker



Der Markt der kassenpflichtigen Medikamente, also derjenigen

Präparate, die von der Grundversicherung vergütet werden, nahm im

Vergleich zum Vorjahr um 5.9% auf rund 4.69 Milliarden Franken zu.

Die Apotheken waren mit einem Anteil von 49.8% der wichtigste

Absatzkanal, gefolgt von den Ärzten mit eigener Praxisapotheke

(26.4%) und den Spitälern (23.8%). Das stärkste Wachstum wurde bei

den Spitälern verzeichnet (+9.6%).



Wachstum bei den Krebsmedikamenten



Während 2015 das Marktwachstum in erster Linie auf neue,

innovative Medikamente gegen Hepatitis C zurückzuführen war, trugen

im letzten Jahr insbesondere Krebstherapien (+15.7%), aber auch

Präparate gegen Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose (+10.3%)

zum Wachstum bei. Heiner Sandmeier, Interpharma-Geschäftsführer a.i.,

sagt dazu: "Im Bereich der Behandlung von Krebs kamen in den letzten

Monaten zahlreiche Innovationen auf den Markt, welche die

Lebensqualität der Patientinnen und Patienten deutlich verbessern.

Diese Gruppe wird im kommenden Herbst die erste sein, deren Preise

überprüft werden. Dies wird zu namhaften Einsparungen führen." Einen

Umsatzrückgang verzeichnete 2016 die Gruppe der antiviralen Mittel

(insbesondere Medikamente gegen Hepatitis C), deren Marktvolumen im

Vergleich zum Vorjahr um 9.0% abgenommen hat.



Wachstum des generikafähigen Markts



Der Generikamarkt umfasste im vergangenen Jahr ein wertmässiges

Volumen von 666.4 Millionen Franken oder 14.2% des kassenpflichtigen

Markts. Im Vergleich zu 2015 wurden wertmässig 5.7% mehr Generika

verkauft. Bei den patentabgelaufenen Originalpräparaten mit einem

Marktvolumen von 707.1 Millionen Franken betrug das Wachstum

gegenüber dem Vorjahr 11.5%. Der gesamte generikafähige Markt,

bestehend aus Generika, patentabgelaufenen Originalpräparaten und

patentabgelaufenen Medikamenten, von denen es aber keine Generika

gibt, umfasste ein Volumen von fast 1.85 Milliarden Franken (+4.8%).

Er machte damit rund 39.4% des gesamten kassenpflichtigen Markts aus,

während der Marktanteil der patentgeschützten Medikamente bei 52.8%

lag. Letztere verzeichneten gegenüber 2015 ein Wachstum von 6.6%.



