Hamburg (ots) - eSailors IT Solutions ist mit dem begehrten Preis "Hamburgs beste Arbeitgeber 2017" ausgezeichnet worden. Das IT-Unternehmen, das Webapplikationen und Mobile Apps entwickelt sowie User Experiences für Millionen von Endkunden gestaltet, hat die Bestnote mit fünf Sternen erhalten und steht damit für hervorragende Unternehmenskultur, Personalführung und fachliche Qualität. "Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung", sagt Joachim Rabe, Geschäftsführer bei eSailors. "Das zeigt, dass wir bereits vieles richtig machen, besagt aber auch, dass wir engagierte Mitarbeiter haben, die mutig sind und Kritik äußern, die mitgestalten wollen und konkrete Verbesserungen ins Unternehmen einbringen", betont Rabe. eSailors steht vor allem für die Zusammenarbeit in cross-funktionalen Teams mit hoher Autonomie.



In wissenschaftlichen Befragungen der Mitarbeiter und Führungskräfte hat die Jury unter Leitung von Professor Sarges von der Helmut Schmidt Universität und dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung ein individuelles Stärken- und Schwächenprofil der jeweiligen Personalarbeit in den Unternehmen erstellt. Dieses dient seit 2009 als Grundlage für die Umfrage bei den Hamburger Unternehmen. Der Kerngedanke dabei ist, dass die Befragten ihr Unternehmen als Persönlichkeit wahrnehmen und beschreiben.



Der Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter, der sogenannte War for Talents, nimmt spürbar zu, so dass es für Unternehmen zunehmend wichtiger wird, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Insgesamt wurden in diesem Jahr von 256 teilnehmenden Unternehmen nur 16 mit fünf Sternen als höchster Kategorie ausgezeichnet.



Über eSailors:



eSailors IT Solutions entwickelt Webapplikationen, Mobile Apps und gestaltet User Experiences für Millionen von Endkunden. Das 2009 gegründete Unternehmen ist Teil der ZEAL Network SE, einem der weltweit führenden Anbieter interaktiver Spiele und Lotterien. Die Gruppe hat mehr als 300 Mitarbeiter aus 24 Nationen an den Standorten Hamburg, London und Madrid. Trotz seiner Größe lebt eSailors eine Startup-Kultur, arbeitet kontinuierlich an innovativen Themen und nutzt State-of-the-Art Technologien sowie Produktmanagement- und UX-Ansätze.



