Nachhaltige Fonds haben 2016 in Deutschland einen Rekord erreicht. Ihr Volumen stieg bis zum Jahreswechsel auf 43,8 Milliarden Euro an. Weltweit kamen 101 neue Fonds hinzu. Vorsicht ist dennoch geboten. Denn nicht alles, was sich grün nennt, ist es auch. Nachhaltige Fonds investieren das Geld der Anleger nach unterschiedlichen ethischen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...