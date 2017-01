München (ots) - Die 156. Folge von "Gefragt - Gejagt" am gestrigen Donnerstag hatte mit 13,9 Prozent den höchsten Marktanteil, seit dem Start des Quiz' mit Alexander Bommes im Mai 2015 im Ersten. 2,90 Millionen Zuschauer wollten sich die gestrige Ausgabe nicht entgehen lassen. Die höchste Sehbeteiligung in absoluten Zahlen hat bisher die "Gefragt - Gejagt"-Sendung vom 8. Februar 2016 zu verzeichnen. Vor knapp einem Jahr verfolgten 3,11 Millionen Zuschauer den Wettkampf der Kandidaten gegen die "Jäger" (13,8% MA).



"Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



"Gefragt - Gejagt", montags bis freitags um 18:00 Uhr im Ersten



