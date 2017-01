Zürich (ots) -



- "Index Elektromobilität Q1/2017" von Roland Berger und der

Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen Aachen (fka): Deutschland

beim Ranking Technologie an der Spitze; China bei Industrie;

Annäherung der sieben Länder beim Indikator Markt

- Grossstädte spielen eine immer wichtigere Rolle: strenge Vorgaben

für Emissionsbegrenzung verleihen der E-Mobilität einen starken

Impuls

- Risiko: Versorgung mit Rohstoffen für die Lithium-Ionen-Batterien

bleibt schwierig

- grosse Abhängigkeit von China, dem Kongo, Südkorea und Japan

- Ladekomfort und Schnellladefähigkeit sind für die Kundenakzeptanz

sehr wichtig. Für die Schweiz bedeutet diese Entwicklung in jedem

Fall eine grosse Chance, spielen doch viele Zulieferer aus der

Schweiz gerade in dieser Sparte eine wichtige Rolle.



Bei der Technologie für Elektroautos hat Deutschland einen grossen

Schritt nach vorne gemacht: Im neuen "Index Elektromobilität" für das

erste Quartal 2017, den Roland Berger und die Forschungsgesellschaft

Kraftfahrwesen mbH Aachen (fka) erstellt haben, liegen Deutschland

und Frankreich beim Indikator Technologie auf dem ersten Platz - vor

Japan und Korea. Der Index vergleicht regelmässig die relative

Wettbewerbsposition der sieben Automobilnationen Deutschland,

Frankreich, Italien, USA, Japan, China und Südkorea im Bereich der

Elektromobilität nach den Indikatoren Technologie, Industrie und

Markt. Der Marktanteil elektrisch betriebener Fahrzeugen wächst in

allen Ländern, ist jedoch nach wie vor gering.



"Für den Sprung Deutschlands auf Platz eins bei der Technologie

sind vor allem das gestiegene Angebot sowie die erhöhte Reichweite

von E-Autos aus deutscher Produktion verantwortlich", erklärt

Wolfgang Bernhart, Partner von Roland Berger. "Die Hersteller haben

ihr Angebot an teil- und vollelektrifizierten Antrieben deutlich

erweitert und dabei die Preise stabil gehalten." Französische

Hersteller (OEMs) haben zwar eine kleinere Produktpalette und

fokussieren sich weiterhin auf kostengünstige Elektroautos im

Kleinwagensegment; dafür sind sie beim Preis-Leistungsverhältnis

weiterhin Spitzenreiter.



Preisverfall bei Batterien und regulatorische Massnahmen in

Grossstädten beflügeln die E-Mobilität



"Insgesamt zeigt unsere Marktanalyse, dass alle Länder intensiv an

der Elektrifizierung des Automobils arbeiten, wenn auch mit

unterschiedlichen Schwerpunkten", sagt Alexander Busse, Consultant

bei der fka. "Der Preisverfall bei Lithium-Ionen-Batterien und die

Einführung neuer Zellgenerationen bewirken, dass die Autohersteller

ihr Angebot um E-Autos mit höherer Reichweite ergänzen und so

mittelfristig ihren Modellmix in diese Richtung verschieben."



Einen wichtigen Impuls für Etablierung der E-Mobilität auf dem

internationalen Markt erwarten die Experten aus den Ballungszentren,

die regulatorische Eingriffe für den Emissionsabbau bereits

angekündigt haben. In Grossstädten wie London, Paris oder Mexiko City

sind Verbote für Fahrzeuge mit Diesel- und Benzinmotoren geplant,

zudem hat China eine Quote für Elektroautos angekündigt und in

Norwegen wird sogar ein generelles Verbot von Verbrennungsmotoren ab

2025 diskutiert. "Ausserdem investieren die Regierungen weiterhin in

die technologische Systemoptimierung", sagt Roland Berger-Partner

Thomas Schlick. "Das reicht von der Forschungsförderung über die

Subventionierung des Ausbaus der Ladeinfrastruktur bis hin zur

Absatzförderung durch Zuschüsse für Käufer."



Rohstoffabhängigkeit schafft politische Risiken



Ein Problem für die Hersteller liegt in der Abhängigkeit der

Batterietechnologie von bestimmten Rohstoffen - Lithium, Nickel,

Mangan, Kobalt und Grafit - und deren Lieferländern. So liegen 95

Prozent der Reserven an natürlichem Grafit in China, fast die Hälfte

der globalen Kobaltnachfrage wird aus dem Kongo bedient. Bei Mangan,

nötig zur Stahlveredelung, kommt etwa ein Viertel aus Südafrika,

Lithium wird zu jeweils einem Drittel in Chile und Australien

gewonnen. Ein weiterer Engpass ist die Veredelung von Grafit, die

überwiegend in Südkorea und Japan erfolgt.



Die Lieferung von Rohstoffen für und die Fertigung von

Batteriezellen sind daher Faktoren, die gewissen politischen Risiken

unterliegen. Beispiel China: "Der chinesische Markt für E-Mobilität

wird zu über 90 Prozent mit Lithium-Ionen-Zellen aus lokaler

Fertigung bedient", sagt Wolfgang Bernhart. "Hier wirkt sich aus,

dass China die lokale Produktion staatlich fördert, während

ausländischen Zellherstellern meist noch die Zulassung für eine

lokale Produktion fehlt. Deshalb besetzen chinesische Zellhersteller

Spitzenplätze, auch beim Anteil an der globalen Zellfertigung."

Dementsprechend rückt China im Index-Ranking beim Indikator Industrie

auf Platz eins - vor den USA und Japan.



Absatz von E-Autos in China verdoppelt



In China hat sich zudem der Absatz von Elektrofahrzeugen im

Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Deshalb schafft das Land

auch im Indikator Markt einen Sprung nach vorne und liegt nun auf

Platz zwei hinter Frankreich, wo der Marktanteil von E-Fahrzeugen

nach wie vor höher ist. Zudem wächst auch in Frankreich der Absatz um

rund 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, ebenso wie in Deutschland.



Insgesamt überstieg der Marktanteil von teil- oder

vollelektrifizierten Fahrzeugen 2016 allerdings nur in China und

Frankreich die Ein-Prozentmarke. Das ist nach wie vor unbefriedigend,

findet Roland Berger-Experte Thomas Schlick: "Um die in Europa ab

2021 geltenden Flottenemissionsgrenzen einzuhalten, muss dieser Wert

noch erheblich gesteigert werden."Dafür müssten die Hersteller vor

allem die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen bei den Kunden steigern:

"Die heutigen Reichweiten sind bereits sehr gut", so Schlick.

"Zusätzlich muss jetzt der Komfort beim Laden gesteigert und die

Ladedauer verkürzt werden; dafür benötigen wir eine flächendeckende

Schnelllade-Infrastruktur."



"Für die Schweiz bedeutet diese Entwicklung - unabhängig von den

Regionen - in jedem Fall eine grosse Chance, spielen doch viele

Zulieferer aus der Schweiz gerade in dieser Sparte eine wichtige

Rolle. So liefert die ABB die Ladeinfrastruktur, Autoneum isoliert

die Autobatterie und eine LEM liefert wichtige Komponenten für den

Ladevorgang per se", fasst Sven Siepen, Managing Partner und hiesiger

Automobilzulieferexperte, die Entwicklung für die Schweiz zusammen.



