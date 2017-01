In dieser Sendung gibt Florian Söllner vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR einen Überblick über die neuesten Entwicklungen im Technologiesektor. Einen Wert den er sich genauer anschaut ist Manz. In dieser Woche hat der Konzern einen Millionendeal verkündet, die Aktie hat entsprechend reagiert. Erfahren Sie hier die Details... Außerdem spricht Florian Söllner im Gespräch mit Moderator Marco Uome über PayPal, Apple, Polytec, GoPro, Rocket Internet und Artnet. Der Experte verrät, was es bei diesen Werten für Neuigkeiten gibt und und wie sich der Anleger aktuell positionieren könnte.