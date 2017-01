Unterföhring (ots) -



27. Januar 2017: Wer hat hier Dreck am Stecken? Und warum verliert Mickie Krause den Kopf? Am Dienstagabend muss Physikprofessor Felix Winterberg alias "Einstein" (Tom Beck) der Bochumer Polizei bei Ermittlungen in zwei Mordfällen erneut mit seiner genialen Kombinationsgabe helfen. Diesmal hat es das sexy Genie der neuen SAT.1 Serie mit unüblichen Verdächtigen zu tun: Simon Böer wird in der ersten Folge "Meganewton" vom Herzens- zum Knochenbrecher: Als rechte Hand des zwielichtigen Schrottplatzbesitzers Horst Drossard (Martin Semmelrogge) wird er auf Einstein angesetzt - nachdem dessen Stelldichein mit Drossards Frau Chiara (Suzan Anbeh) auffliegt. Landet Einstein jetzt in der Schrottpresse? Und welches Schicksal blüht Drossards Sohn und Anwalt Uwe (Sönke Möhring), der ebenfalls eine Affäre mit Chiara hat? In der zweiten Folge "Thermodynamik" lässt Janine Kunze als Besitzerin einer Tiefkühlkostfirma die Ermittler nicht kalt. Hat sie etwas mit dem Mord an ihrem Bruder, dem Musicaldarsteller Mickie Krause (Mickie Krause) zu tun? Oder führen Tremmels (Rolf Kanies) tiefergehende Ermittlungen bei den Musical-Darstellerinnen die Polizisten auf die richtige Spur?



"Einstein" am 31. Januar 2017 in SAT.1 in einer Doppelfolge: Um 20:15 Uhr "Meganewton" mit den Gaststars Martin Semmelrogge, Sönke Möhring, Simon Böer und Suzan Anbeh und um 21:15 Uhr "Thermodynamik" mit den Gaststars Janine Kunze und Mickie Krause.



