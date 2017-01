FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag nach dem Kurssprung der vergangenen Tage zunächst eine Atempause eingelegt. Der deutsche Leitindex fiel bis zum Mittag um 0,26 Prozent auf 11 817,66 Punkte.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax und der Technologiewerte-Index TecDax traten nahezu auf der Stelle. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es derweil um rund ein halbes Prozent nach unten.

US-WIRTSCHAFTSWACHSTUM IM FOKUS

In den vergangenen Tagen war die gute Laune der Anleger an der Wall Street auch auf den Aktienmarkt hierzulande herübergeschwappt. Die ersten Amtshandlungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump hätten etwaige Zweifel an der Umsetzung der angekündigten wirtschaftspolitischen Schritte gemindert, erklärte Analyst Christoph Gmeinwieser von der BayernLB. Eine Liste mit geplanten Infrastrukturmaßnahmen habe dies noch befeuert. Sorgen vor einem zunehmenden Protektionismus seien dabei etwas in den Hintergrund gerückt.

Der Dax hatte denn auch binnen der letzten drei Handelstage um mehr als zweieinhalb Prozent zugelegt und war am Donnerstag fast bis auf 11 900 Punkte gestiegen, bevor die Gewinne abbröckelten. Frischen Schwung in die eine oder andere Richtung könnten Konjunkturdaten liefern. Am Nachmittag stehen in den USA Zahlen zur Wirtschaftsentwicklung im vierten Quartal auf der Agenda.

AUTOWERTE UNTER DRUCK - THYSSENKRUPP UND LUFTHANSA GEFRAGT

Bei den Aktien deutscher Autobauer hinterließen derweil die schwelenden Sorgen vor Handelsschranken der USA Spuren. Daimler und BMW fielen jeweils um rund 1 Prozent und Volkswagen gaben um mehr als ein halbes Prozent nach. Die USA ist ein wichtiger Absatzmarkt für die Hersteller. Daher fürchten die Anleger die Auswirkungen möglicher Einfuhrsteuern unter Trump.

Zu den Favoriten im Dax zählten die Aktien von Thyssenkrupp . Sie gewannen am Tag der Hauptversammlung des Industriekonzerns mehr als 1 Prozent. Das Unternehmen ist nach den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf gutem Weg, die im November gesetzten Ziele zu erreichen.

Die Lufthansa -Aktien verteuerten sich um mehr als 2 Prozent, nachdem die Analysten der britischen Bank HSBC sich positiver als zuletzt geäußert hatten. Sie sehen eine zumindest vorerst stabile Gewinndynamik.

AAREAL BANK FÄLLT NACH ABSTUFUNG

Im MDax knickten die Anteilsscheine der Aareal Bank um fast 4 Prozent ein. Hier stimmte ein verhaltener Kommentar der HSBC-Analysten die Anleger vorsichtig. Die Experten rechnen mit einem eher vorsichtigen Geschäftsausblick des Immobilienfinanziers für 2017 und sehen zudem nur begrenztes Kurspotenzial. Daher strichen sie ihre Kaufempfehlung.

Der Aktienkurs des Glücksspielanbieters Zeal Network rauschte sogar um mehr als ein Fünftel nach unten. Einem Händler zufolge enttäuschte das Unternehmen mit seinen Dividendenplänen./mis/fbr

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

