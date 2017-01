Die Geldflut der EZB erreichte im Dezember mehr Unternehmen als im Vorjahr. Banken gaben im Währungsgebiet rund 2,3 Prozent mehr Kredite aus. Auch die Geldmenge legt kräftig zu - und damit die Inflationsgefahr.

Die Europäische Zentralbank (EZB) erreicht mit ihrer Geldflut immer mehr auch die Firmen im Währungsraum. Banken im Währungsgebiet reichten im Dezember 2,3 Prozent mehr Kredite an Unternehmen aus als ein Jahr zuvor, wie die Euro-Wächter am Freitag in Frankfurt mitteilten. Im November war der Anstieg ...

