- Umsatz der hagebau wächst im Geschäftsjahr 2016 um 2,8 Prozent - Fachhandelsumsatz legt um 1,7 Prozent auf 3,91 Mrd. Euro zu - hagebaumärkte steigern Verkaufsumsatz auf 2,15 Mrd. Euro - Standortanzahl auf 1.700 Betriebsstätten in 8 Ländern gewachsen - Verkaufsumsatz aller Gesellschafter-Unternehmen im Jahr 2015 auf 14,7 Mrd. Euro gesteigert



Die hagebau Gruppe erreichte 2016 das dritte Jahr in Folge einen Umsatz von über 6 Mrd. Euro und steigerte diesen auf ein neues Rekordniveau. Die 369 Gesellschafter der hagebau Kooperation kauften 2016 für 6,26 Mrd. Euro (Vorjahr: 6,09 Mrd. Euro) Waren und Dienstleistungen über die hagebau Zentrale in Soltau ein. Dies entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zudem bezifferte die hagebau den kumulierten Verkaufsumsatz aller der Kooperation angeschlossenen Gesellschafter-Unternehmen für 2015 auf 14,7 Mrd. Euro (2014: 14,4 Mrd. Euro).



"Das Geschäftsjahr 2016 war für die hagebau Kooperation ein gutes und sehr erfolgreiches Jahr", so Heribert Gondert, Sprecher der hagebau Geschäftsführung. "Mit einem Umsatz von 6,26 Mrd. Euro wurde das sehr hohe Niveau aus dem Rekordjahr 2015 noch einmal deutlich übertroffen. Es freut uns, dass dies trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und bei hohem Wettbewerbsdruck gelang."



Zugleich werde mit dieser wirtschaftlichen Entwicklung deutlich, so Gondert weiter, wie leistungsfähig und stabil das Geschäftsmodell der hagebau in einem herausfordernden Umfeld sei. Das gelte für alle Bereiche und Tochterunternehmen der hagebau Gruppe, insbesondere aber für den Fach- und Einzelhandel.



Fachhandel: Umsatzsteigerung auf 3,91 Mrd. Euro



Im Fachhandel lag der zentralfakturierte Umsatz der hagebau Gruppe 2016 mit 3,91 Mrd. Euro um 1,7 Prozent über dem hohen Wert des Vorjahresrekords. Damit war für den hagebau Fachhandel mit den Sparten Baustoffe, Holz und Fliese 2016 das bislang umsatzstärkste Jahr.



Einzelhandel: hagebaumärkte mit Verkaufsumsatz-Plus von 3,6 Prozent



Der Netto-Verkaufsumsatz der hagebaumärkte in Deutschland und Österreich lag 2016 bei 2,15 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,08 Mrd. Euro). Damit übertraf der Verkaufsumsatz aller 379 hagebaumärkte abermals den hohen Wert des starken Vorjahres und steigerte sich insgesamt um 3,6 Prozent.



Betriebsstätten-Anzahl der hagebau Gruppe weiter gewachsen



Die Anzahl aller hagebau Standorte des Fach- und Einzelhandels steigerte sich zum Jahresende 2016 um 24 Niederlassungen auf insgesamt 1.700 Betriebsstätten in acht europäischen Ländern. "Auch dies ist ein neuer Rekord. Noch nie in der Geschichte der hagebau gab es mehr Standorte in so vielen Ländern", so Gondert.



Von den insgesamt 1.700 Standorten befinden sich 277 Niederlassungen außerhalb Deutschlands. Sie steuerten 650,7 Mio. Euro zum Umsatz des Warengeschäfts bei. Dies entspricht einem Anteil von 11,6 Prozent des Warenumsatzes und verdeutlicht die Internationalität der hagebau Gruppe.



hagebau Gruppe



1964 gegründet ist die hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG eine durch heute über 360 rechtlich selbstständige, mittelständische Unternehmen im Fach- und Einzelhandel getragene Kooperation. Der hagebau Gruppe sind mehr als 1.700 Standorte in Europa (Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Frankreich, Belgien, Spanien und den Niederlanden) angeschlossen. Mit einem zentralfakturierten Nettoumsatz (alle über die hagebau Zentrale bezogenen Waren und Dienstleistungen) von 6,26 Milliarden Euro (2016) nimmt die hagebau Gruppe einen Spitzenplatz in der Branche ein.



Die hagebaumärkte in Deutschland und Österreich erzielten im Geschäftsjahr 2016 einen kumulierten Netto-Verkaufsumsatz von 2,15 Milliarden Euro.



Der Fachhandel bedient unter der (Kann-)Marke hagebau die Bereiche Baustoffe, Fliese/Naturstein und Holz (primär B2B). Der Einzelhandel, dem mittelständische Unternehmen über die 100-prozentige hagebau Tochter ZEUS Zentrale für Einkauf und Service GmbH & Co. KG der Gruppe angeschlossen sind, ist mit den Marken hagebaumarkt, Floraland und Werkers Welt im standortgebundenen B2C-Markt aktiv. Mit dem Joint Venture baumarkt direkt der hagebau mit der Otto Group Hamburg deckt die Verbundgruppe auch den B2C-Onlinehandel ab. Die Zentrale der Kooperation hat ihren Sitz in Soltau. Mit etwa 900 Mitarbeitern erbringt diese zahlreiche Dienstleistungen für die angeschlossenen mittelständischen Handelshäuser, insbesondere in den Bereichen Einkauf, Vertrieb, Systeme, Logistik, Marketing und Finanzberatung. Damit wird das Tagesgeschäft der selbstständigen mittelständischen Handelshäuser umfassend und kostenoptimiert unterstützt.



