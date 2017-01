Das Online-Medium des im Berliner Exil lebenden türkischen Journalisten Can Dündar ist in der Türkei gesperrt worden. Das zweisprachige Medium des Erdogan-Kritikers wurde erst vergangenen Dienstag gestartet.

Das neue zweisprachige Online-Medium des regimekritischen türkischen Journalisten Can Dündar ist in der Türkei gesperrt worden. "Özgürüz" ("Wir sind frei") sei durch die Behörde für Informationstechnologie (BTK) geblockt worden, hieß es am Freitag in einer Mitteilung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...