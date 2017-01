Zur Monatsmitte hat die E.ON-Aktie in einem kräftigen Rallye-Impuls gleich mehrere wichtige Charthürden mit Schwung überboten, aber jetzt ist seit Tagen Wassertreten angesagt. Wird das jetzt noch was? Muss erst ein Pullback an die vorher überwundenen, jetzt zur Unterstützung gewordenen Chartmarken erfolgen … oder kann die Aktie aus dieser Seitwärtsbewegung heraus erneut Gas geben?

Dergleichen im Vorfeld sicher absehen zu können ist natürlich unmöglich. Die Chancen abzuwägen, Tendenzen auszumachen, ist aber machbar. Dabei sind zwei Basis-Aspekte wichtig. Zum einen dürfte die Anfang Dezember aufgekommene Stärke darauf basieren, dass E.ON (ISIN DE000ENAG999) als DAX-Mitglied einfach mit nach oben gespült wurde, weil große Fonds oft den DAX insgesamt kaufen, d.h. "Körbe" der Einzelaktien entsprechend ...

