München (ots) - Bereits zum neunten Mal wurde gestern Abend der "FMH-Award" - das Baufinanzierungs-Gütesiegel der renommierten Vergleichsplattform FMH-Finanzberatung und des Nachrichtensenders n-tv - verliehen. Ausgezeichnet wurden Banken und Vermittler für durchgehend niedrige Baufinanzierungskonditionen im Jahr 2016. Die Interhyp AG, Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen, belegte in der Kategorie "Effektivzinsen 10 Jahre fest" den 1. Platz und bekam zudem den Sonderpreis "Bewegung im Markt" verliehen.



Für den aktuellen FMH-Award wurden insgesamt 256 Angebotsvarianten von 64 bundesweiten Hypothekenanbietern, regionalen Banken und Vermittlern in den Beleihungsbereichen 60 und 70 beziehungsweise 80 und 90 Prozent für Zinsbindungen von 10, 15 und 20 Jahren über das Jahr 2016 hinweg ausgewertet. Das Fazit: Wer seine Immobilienfinanzierung 2016 bei Interhyp beantragt hat, konnte viel Geld sparen. Unter den Vermittlern für Baukredite erreichte Interhyp in der Kategorie "10-jährige Sollzinsbindung" den 1. Platz. Interhyp-Darlehensnehmer erhielten ihren 10-Jahres-Kredit zu einem Durchschnittszins von 1,1182 Prozent in 2016 - je nach Beleihungshöhe lagen die individuellen Zinssätze teilweise noch darunter. Auch bei Darlehen mit 20-jähriger Sollzinsbindung belegte Interhyp den 2. Platz unter den Vermittlern.



Einen weiteren Grund zur Freude bot das zusätzlich verliehene Gütesiegel 'Bewegung im Markt': Wie FMH-Chef Max Herbst erklärte, habe Interhyp als einer der ersten Vermittler Beratungscenter und Filialen eröffnet und damit einen echten Mehrwert für die Kunden geboten. Interhyp wird den mit 2.500 Euro dotierten Sonderpreis an das Frauenobdach des evangelischen Hilfswerks in München zur Ausstattung eines Kinderraumes spenden.



"Der FMH-Award ist für Immobilienkäufer, die einen Kredit benötigen, seit Jahren ein verlässlicher Qualitätsbeweis und eine wichtige Orientierungshilfe. Hier werden nicht punktuelle Bestkonditionen im Einzelfall belohnt, sondern auf Basis umfänglicher, ganzjähriger Analysen konstant niedrige Baufinanzierungskonditionen ausgezeichnet", erklärt Michiel Goris, Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG und fügt hinzu: "Es macht uns natürlich sehr stolz, dass wir heute mit dem Erhalt des Sonderpreises 'Bewegung im Markt' für unseren revolutionären Vermittleransatz, Baufinanzierungskunden eine umfassende Produktauswahl mit individueller Experten-Beratung zu besten Konditionen zu bieten, gewürdigt werden."



