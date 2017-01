Der größte Salzproduzent der Welt schließt den Kauf eines Düngemittelherstellers in China ab

Der Kali- und Salzproduzent K+S hat die Übernahme des chinesischen Düngemittelherstellers Huludao Magpower Fertilizers abgeschlossen. Mit dem Erwerb werde das Spezialitätengeschäft weiter ausgebaut und mit einem Produktionsstandort in China der Zugang zu den Wachstumsmärkten in Südostasien verbessert, teilte K+S am 11. Januar 2017 in Kassel mit.

