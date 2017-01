FMW-Redaktion

An der Wall Street gibt es ein zentrales Dogma seit dem Wahlsieg Trumps: die geplanten Investitionen in die marode US-Infrastruktur sind gut für die Wirtschaft! Wirklich? Peter Schiff, CEO von Euro Pacific Capital und in den USA ein sehr bekannter Querdenker, dagegen sagt: das ist totaler Unsinn!

Peter Schiff, Ökonom, Investor und Broker Foto: Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0

In einem Gespräch mit dem CNBC-Moderator Rick Santelli prognostiziert Schiff: die Schuldenbombe der USA wird explodieren, auch wegen den geplanten Investitionen in die Infrastruktur, die die Schulden der USA noch erhöhen werden - die Fed werde dann versuchen, sich aus dem Problem "raus zu inflationieren", damit aber das Problem noch verschärfen ("to inflate its way out of this problem, but it's going to inflate its way into a bigger one"). Schließlich werde sie dann sogar QE4 betreiben müssen - sprich die Schulden wandern vom Staat in die (halb-staatliche) Notenbank - linke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...